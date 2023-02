Slimani reçoit un coup de crampon dans le cou...et une carte jaune

Islam Slimani a terminé la rencontre entre le Sporting d’Anderelecht et Ludogorets avec zéro but et une carte jaune à son actif. L’attaquant algérien s’est bien démené durant la rencontre et est régulièrement allé au contact de défenseurs adverses. En fin de 1ère période, à la retombée d’un duel aérien, Slimani a reçu les crampons de son opposant sur le cou. Il a ensuite été jauni pour rouspétances.

Après la rencontre, le nouvel avant-centre des Mauves a évoqué la phase au micro de Vincent Langendries. "Je ne discutais pas pour le coup mais parce qu’il y avait corner pour nous. Mais bon, l’arbitre peut faire des erreurs", a commenté Slimani, qui ne paraissait en effet pas contrarié par le coup reçu pendant la rencontre.

Déçu par le résultat du match, l’attaquant de 34 ans s’est montré optimiste en vue du match retour. "On a montré de belles choses, de belles combinaisons. On va essayer de refaire ça au retour et j’espère que ça va passer. On va tout faire pour franchir le tour."