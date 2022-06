Slimane sort un nouveau single en solo, un retour un peu trop précipité ?

Après avoir annoncé la fin de son duo avec la chanteuse Vitaa et malgré le fait qu’ils aient encore quelques dates de concert à honorer ensemble notamment le 22 juillet à Spa, le 29 septembre à Forest National et le 30 septembre au Palais 12 ; l’ancien coach de The Voice Kids revient avec un single solo. Un retour qui n’a pas le don de mettre tout le monde d’accord…

En effet, le chroniqueur Bruno Tummers évoque la surexposition du nouveau papa dans le 8/9 comme un élément qui pourrait nuire à ce single. Il estime qu’il aurait été plus avantageux de laisser passer du temps, susciter le désir de la part du public afin qu’il soit mieux accueilli et consommé par celui-ci. De surcroît, Bruno constate une certaine redondance entre les anciens et le nouveau titre de l’artiste nommé : "La recette".

"C’est du Slimane comme on l’a déjà entendu, sans surprise", conclut-il en espérant que le chanteur garde les meilleures chansons pour un futur album…