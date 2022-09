Slimane : son retour en solo couronné de succès avec "Chroniques d'un cupidon"

Un excellent démarrage qui n’étonne pas Bruno Tummers. Tous les ingrédients d’un bon album sont réunis sur cet opus et ce notamment par l’émotion qui s’en dégage et la voix unique du chanteur révélé dans "The Voice". Slimane s’y dévoile également davantage à travers des chansons dédiées à sa famille dont sa maman, sa fille, ses sœurs…

Outre les très bons duos avec Claudio Capeo et Soprano, Slimane utilise aussi sa notoriété pour mettre en avant des artistes que l’on ne connaît pas salue Bruno Tummers. C’est le cas de chanteuse marocaine Manal que l’on entend en arabe sur "Zina".

Avec cet album, Slimane confirme son talent pour la mélodie mais ose aussi s’éloigner des carcans radios avec le titre "Les Roses du Bois de Boulogne" sur le thème de la prostitution.

Notre journaliste musical relève toutefois quelques bémols comme le nombre de titres, trop grands par rapport aux habitudes d’écoute des plus jeunes générations, le thème de l’amour largement abordé dans la deuxième moitié de l’album, et enfin les refrains parfois trop répétitifs.

