Slimane est papa : l’ancien coach de The Voice Kids révèle sa paternité dans une vidéo touchante

Fin 2021, après avoir remporté deux NRJ Music Awards en compagnie de sa comparse Vitaa, Slimane révélait mettre un terme à sa collaboration avec celle qui a été sa collègue coach dans The Voice Belgique et The Voice Kids. Peu de temps après, l’interprète de "Avant toi" déclarait mettre sa carrière en pause et quitter temporairement les réseaux sociaux.