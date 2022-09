Slimane a trouvé "La recette" et se hisse en première position du Tip Top

Après une entrée en 30e position il y a cinq semaines, Benson Boone signe l’une des plus belles progressions de la semaine avec son titre In The Stars en collaboration avec Philippine Lavrey. Avec ce morceau poignant en hommage à sa grand-mère décédée il gagne six places dans le classement du Tip Top et se retrouve en 10e position.

Après une entrée remarquée il y a quatre semaines, Snap est le single de la jeune artiste Rosa Linn composé pour représenter l’Arménie lors de l’Eurovision. Trois mois après le concours, la chanson de Rosa Linn est devenue la plus streamée de cette édition. Avec sa guitare et ses airs de folk, Snap a tout pour plaire et cumule plus de 800.000 stream sur Tik Tok. Cette semaine, ce titre signe l'une des plus belle progression de la semaine en gagnant 6 places pour arriver en 15ème position.