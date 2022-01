Slimane, "à la fois heureux et triste", est devenu papa d'une petite fille née prématurément

Si Slimane a décidé de dévoiler ce secret, c'est parce qu'aujourd'hui, il peut enfin souffler mais aussi parce qu'un magazine people comptait révéler la nouvelle. "J’ai appris qu’on allait me voler ce moment et ça je pouvais pas laisser faire" s'est indigné le chanteur. "J’hallucine encore et toujours à quel point certaines personnes peuvent être sans cœur, peuvent ne pas se mettre à la place des autres, peuvent enlever les plus beaux bonheurs de la vie".

Il est toutefois heureux que l'état de santé de son petit ange s'améliore : "Elle va bien, elle va mieux" s'est-il réjoui.

L'interprète de Viens on s'aime a ensuite partagé un tendre cliché avec sa fille, accompagnant celui-ci d'une déclaration d'amour à la manière des paroles d'une chanson.