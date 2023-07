"Slept-In Smoky Eye" : l'inspiration beauté gothique qui réinvente l'œil charbonneux.

"Le regard 'slept-in smoky' est grunge et imparfait. C'est ce qui le rend cool. C'est en quelque sorte sans complaisance et un peu effrayant. C'est rafraîchissant d'essayer une approche différente de votre maquillage, de se demander comment on peut donner à son maquillage un aspect plus étrange et moins parfait", a expliqué Doniella Davy, la maquilleuse de la série "Euphoria", à la plateforme spécialisée dans la beauté Byrdie.

La tendance a déjà inondé les réseaux sociaux et s'impose progressivement sur les podiums et les tapis rouges sous la houlette de personnalités telles que Dua Lipa, Emma Chamberlain ou encore Cara Delevingne.

Pour reproduire un "slept-in smoky eye", il suffit d'accentuer un œil charbonneux et même de le pousser à l'extrême en remplaçant les textures poudrées par des matières liquides ou crémeuses. Et bien sûr, il n'est pas question de se concentrer sur la paupière supérieure, il est au contraire impératif d'insister sur les deux paupières en appliquant bien la matière au ras des cils.