Sleaford Mods, Sabrina Bellaouel, Edouard Van Praet : l’essentiel de l’actu musicale de la semaine

Chaque semaine, Jam vous propose une rencontre avec un ou une artiste de la Fédération Wallonie-Bruxelles sous la forme d’une Jam Session. Le temps d’une quinzaine de minutes, vous pourrez donc apprécier l’univers d’un artiste via une interview et trois morceaux live. Cette semaine, c’est Edouard Van Praet qui s’invite pour une Jam Session au Belvédère. Un cadre idéal pour découvrir l’artiste bruxellois, entre clair et obscur, qui sortait fin novembre 2022 son tout premier album "Cycles".