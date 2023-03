Sleaford Mods : L’arme du GRIM

Tout donner. Ne rien lâcher ! Le chanteur Jason Williamson et son pote, le producteur Andrew Fearn, se dépensent ainsi sans compter d’un bout à l’autre du nouveau "UK GRIM", huitième album d’une discographie indissociable du baromètre socio-économique des Britanniques. C’est qu’avant de connaître le succès, sur le tard – aux portes de la quarantaine –, les deux lascars ont cumulé les pépins : déboires musicaux et sentimentaux, addictions à l’alcool et aux drogues, emplois précaires et fins de mois délétères. "Je suis très envieux des groupes qui, à mon sens, ont eu la vie facile", déclarait Williamson, il y a quelques jours, dans les pages du Guardian. "Andrew et moi avons mis des années et des années avant de percer. Nous ne sommes jamais arrivés à rien… Pourtant, j’aborde la musique de la même façon depuis plus de vingt ans. Qu’importe, je trouve ça super positif d’être encore là. Dans mon esprit, j’envoie un message important aux jeunes en leur disant : "On n'est jamais trop vieux pour être créatif". À 52 et 51 ans, les deux Sleaford Mods savourent l’instant, secouant l’actualité avec l’ardeur de jeunes premiers. Passés par mille galères, Williamson et Fearn s’appuient à présent sur leurs expériences respectives pour chanter l’Angleterre post-Brexit. Un beau programme, mais aussi un fameux bazar.