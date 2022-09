Slash, Paul McCartney et d’autres vendent leurs guitares pour soutenir l’Ukraine

Les artistes se mobilisent une nouvelle fois en soutien aux victimes de la guerre en Ukraine et cette fois, ce sont Paul McCartney, les Rolling Stones, Kasabian et Madness qui proposent leurs guitares Gibson aux enchères. Cet été, ils avaient tous arboré les couleurs du drapeau de l’Ukraine sur leurs instruments.

Gibson en profite pour sortir une édition limitée sous le nom de " Guitars For Peace Les Paul Custom " de quatre guitares électriques avec un livre d’autographes signés aussi par Chic, Paloma Faith, les Charlatans, les Vaccines, Toyah, My Chemical Romance et l’acteur Jason Momoa.

La vente aux enchères est prévue pour le 11 octobre via Julien’s Auctions.

"Je suis heureux de proposer cette magnifique guitare pour les gens en Ukraine", a déclaré McCartney. "J’espère que cela les aidera pendant cette agression russe."

Slash a ajouté : "C’est un honneur de représenter le courageux État souverain de l’Ukraine. Je suis fier de les soutenir pendant ce conflit."

100% des ventes de cette séance d’enchères iront aux organisations humanitaires qui aident les victimes dans leur vie quotidienne et à la reconstruction, dès la fin du conflit.

En plus des guitares, Gibson a lancé une collection de t-shirt " Guitars For Peace " dans le même but. Ils sont disponibles ici.

Plus tôt cette semaine, Roger Waters a écrit une lettre ouverte à la première Dame d’Ukraine.