Slash feat. Myles Kennedy & The Conspirators reviennent en Europe

Slash feat. Myles Kennedy & The Conspirators ont annoncé une série de dates internationales pour 2024. La tournée, baptisée River Is Rising Rest of the World Tour '24, débutera au Pepsi Center WTC de Mexico le 28 janvier et sera suivie de neuf concerts en Amérique du Sud.

SMKC traversera ensuite le Pacifique pour un trio de concerts au Japon, avant de se rendre en Europe pour 19 concerts. Le premier aura lieu au 3Arena de Dublin, en Irlande, le 28 mars, et le tout se terminera le 29 avril au Zénith de Paris, en France. Le groupe Mammoth WVH de Wolfgang Van Halen assurera la première partie des concerts européens.

La première partie de la tournée River Is Rising avait livré 28 concerts en Amérique du Nord en février et mars 2022, après la sortie du quatrième album de SMKC, 4, et avant que Guns N' Roses ne reprenne son propre calendrier européen.

"C'est quelque chose que l'on découvre au fur et à mesure", a déclaré Slash à Classic Rock en 2022. "Lors d'une tournée des Guns, l'accent est mis sur les Guns N' Roses. Et dès que c'est fini, je change de vitesse et je me prépare pour ce que font les Conspirators. Par la force des choses, vous devez donc être capable de jongler avec tout cela."

Pour l’instant, la Belgique n’est pas concernée.