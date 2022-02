Slash feat. Myles Kennedy & The Conspirators au Jimmy Kimmel Live !

Il y a quinze jours, ils ont sorti "Call Off The Dogs ", extrait du 4e album studio du groupe composé de Slash, Myles Kennedy (chant), Todd Kerns (basse, chœurs), Brent Fitz (batterie) et Frank Sidoris (guitare et chœurs). Nous avons aussi déjà pu profiter des singles "The River is Rising", et "Fill My World".

L’album 4 succédera à Living The Dream de 2018 et sortira via le tout nouveau label Gibson Records le 11 février prochain.

Ce cinquième album solo de Slash a été enregistré dans des conditions live. C’est ce que nous a expliqué le guitariste de Guns N’Roses lors d’une interview dans Classic 21 Metal. Il y évoquait aussi la réalisation de cet album qui s’annonce " énergique, amusant, spontané mais aussi diversifié ". Dans la même interview, Slash nous expliquait aussi qu’il était censé devenir bassiste, à l’origine, quand il a rencontré Steven Adler [ex-Guns 'N Roses].