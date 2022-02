Slash et Myles Kennedy reprennent Elton John et Lenny Kravitz sur scène

“Nous allons faire cette chanson et ce sera la toute première fois que nous la jouerons en live. Nous l’avons préparée pour un film, il y a quelques années. Il est d’ailleurs sorti pendant le covid, il s’intitule Stuntman. Nous avions fait cette version de la chanson pour un de mes amis qui a sauté au-dessus du Snake River Canyon. On va vous l’interpréter live ce soir parce qu’on meurt d’envie de la jouer. Elle est très différente pour nous", a déclaré Slash.

Le reste de la setlist proposait plusieurs extraits de cet album attendu vendredi, mais aussi les titres préférés des fans de Slash et Myles Kennedy, sans oublier une autre cover du titre de Lenny Kravitz en 1991, "Always On The Run", co-écrit par Slash. Aucun titre du répertoire de Guns N’Roses n’a été proposé.