Slash Featuring Myles Kennedy & the Conspirators ont aussi sorti cet album live à l’occasion du Record Store Day en juin. Live At Studios 60 a été enregistré comme son nom l’indique aux Studios 60 à Los Angeles le 11 février 2022, pour célébrer la sortie de l’album 4.

À l’origine diffusé en direct sur Facebook et YouTube, l’ensemble comprend l’album entier réalisé en direct, ainsi que des titres plus anciens "You’re A Lie", "World On Fire", "Anastasia" et "Driving Rain".

Live At Studios 60 était limité à seulement 2250 doubles copies vinyle, pour le deuxième Record Store Days de cette année, le 18 juin.