Slash donne son point de vue sur un éventuel biopic Guns N' Roses

Le guitariste explique ensuite que la majorité des biopics sur les groupes ont tendance à être des "conneries fabriquées, exagérées", selon lui.

Il ajoute : "Il est très rare de voir un film qui donne l’impression d’être authentique. C’est pourquoi je ne veux même pas faire partie de tout cela. Je ne pense pas qu’on lui rendrait vraiment justice. J’ai vu beaucoup de mauvais films, et ils me font peur."

Bien que Slash ne soit pas convaincu de travailler sur un biopic, il a travaillé sur un certain nombre de films récemment, dont Barbie et le film d’horreur The Breach.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait d’autres projets d’horreur en préparation, le guitariste a répondu : "Je suis en tournée avec Guns N' Roses jusqu’en octobre, puis en janvier avec mon autre groupe, The Conspirators. Je ne veux pas trop en dire, mais je participe également à une série télévisée très intéressante en Angleterre. Il s’agit d’une adaptation d’un grand livre. Vous saurez de quoi il s’agit lorsque le communiqué de presse sera publié !"