Slash de Guns N' Roses se lance dans la production de films d'horreur

Le guitariste de Guns N' Roses, Slash, a lancé une nouvelle société de production de films d'horreur, BerserkerGang.

BerserkerGang a été annoncé via Variety, qui confirme que la société de production a été créée en partenariat avec le producteur Pasha Patriki de Hangar 18 Media, le fondateur et cinéaste Rodrigo Gudiño de Rue Morgue Magazine et les cadres de Raven Banner, Michael Paszt, James Fler et Andrew T. Hunt.

Slash a parlé de la nouvelle société dans une déclaration à Variety : "J'ai toujours été un grand fan d'horreur, surtout à l'époque où les films d'horreur faisaient vraiment peur. Je veux entrer dans le cœur du métier de producteur pour essayer de faire des films que j'aimerais voir".

"L'objectif de BerserkerGang sera de privilégier la qualité à la quantité", a déclaré M. Hunt à Variety. "Nous choisirons de manière sélective les projets qui, selon nous, représentent le mieux la marque. Notre objectif est de développer des projets avec des cinéastes et des scénaristes qui sont tout aussi passionnés que nous par les films de genre", a ajouté Paszt.

Les détails du premier projet de BerserkerGang devraient être dévoilés lors du festival de Cannes en mai.

Slash - de son vrai nom Saul Hudson - a récemment travaillé au cinéma sur le film The Breach, réalisé l'année dernière aux côtés de Raven Banner et Hangar 18. Le film a été présenté en avant-première au Festival du film Fantasia au Canada en juillet 2022 et devrait être commercialisé dans le courant de l'année.

Récemment, Slash déclarait que Guns N’ Roses aurait été banni à l’heure actuelle. C’est lors d’une interview à Yahoo ! Entertainment que Slash s’est rendu compte qu’avec toute cette intensité à leur "grande époque", ils auraient en effet été "bannis" aujourd’hui.