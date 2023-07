Slash dans la BO de Barbie

S'adressant à Variety, Ronson a décrit Slash comme son "héros de toujours", ajoutant : "Je lui ai envoyé la chanson, il l'a écoutée et il m'a dit : "C'est une bonne chanson... cool, je vais jouer dessus". Il la tue, il joue le solo à la fin et les parties rythmiques. C'est merveilleux".

Ronson a également décrit le processus de travail avec Gosling, qui, selon lui, était "ravi et satisfait" du produit final.

"Nous ne nous étions jamais rencontrés auparavant, nous sommes simplement entrés dans le studio et avons parlé de musique", a déclaré Ronson. Lorsqu'il a commencé à s'échauffer, je me suis dit : "Oh mon Dieu, ce type va déchirer cette chanson". Et bien sûr, il l'a fait. Il s'appelle Ken. Qui comprendrait mieux cette chanson que lui ?"