Slash confirme que des nouvelles chansons de Guns N' Roses sont à venir

Bien que son album 4 avec Myles Kennedy est sorti il y a à peine dix jours, Slash continue de surprendre ses fans.

En effet, le guitariste a annoncé que des nouveaux titres de Guns N' Roses étaient en préparation et pourraient arriver avant le début de leur prochaine série de concerts prévus pour cet été 2022. Le groupe a déjà sorti deux nouveaux singles l’année dernière, "Absurd" et "Hard Skool", tous deux issus des sessions de l'album "Chinese Democracy".

Le guitariste a expliqué que ces titres n’étaient pas les seules nouveautés que le groupe avait l’intention de sortir. "Il y a des choses qui arrivent, tout le monde demande toujours plus", a-t-il déclaré à Consequence of Sound. "J’imagine qu’il y aura une ou deux chansons qui sortiront à peu près au moment où nous prendrons la route en juin".

Jouer et tourner à nouveau avec Guns N' Roses et son leader Axl Rose, pour qui il a une réelle admiration, a enjoué Slash. "C’était génial. Nous nous sommes d’abord réunis seulement pour faire les festivals de Coachella. C’était vraiment un énorme point d’interrogation. Et, depuis, ça a fait boule de neige avec cette tournée qui n’a pas réellement cessé depuis", a déclaré le guitariste. Il ajoute : "Nous nous sommes éclatés en faisant tout cela. Je suis vraiment heureux qu’après toutes ces années de négativité nous soyons passés outre et que nous ayons réussi à nous réunir, sortir et à jouer".

Ce n’est pas la première fois que Slash annonce l’arrivée de nouveautés venant de Guns N' Roses. Le mois dernier, déjà, le guitariste a expliqué que le groupe allait "probablement continuer à sortir des morceaux qui traînent depuis un bon bout de temps" jusqu’à ce qu’ils aient sorti un disque entier.

"En ce qui concerne les nouveaux titres des Guns, nous n’en sommes pas encore au point de s’asseoir et d’écrire", a-t-il déclaré. Il a ajouté que travailler sur des titres non publiés était "cool". "J’aime travailler sur ces morceaux, c’est cool, je passe de bons moments".