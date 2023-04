Slash, Billy Gibbons et Paul Rodgers reprennent Lynyrd Skynyrd

Lynyrd Skynyrd a été honoré lors de la cérémonie des CMT Music Awards 2023, dimanche soir, avec une performance hommage avec le guitariste de Guns N' Roses, Slash, le chanteur de ZZ Top, Billy Gibbons, celui de Bad Company, Paul Rodgers et d’autres encore. Ensemble, ils ont interprété un medley de "Simple Man" et "Sweet Home Alabama".

Warren Haynes, leader de Gov’t Mule, Chuck Leavell, claviériste du Allman Brothers Band, Cody Johnson, chanteur de country, et Ethan Pilzer et Rich Redmond, musiciens de Nashville, respectivement à la basse et à la batterie, sont venus compléter la liste des stars qui étaient sur scène. LeAnn Rimes et Wynonna Judd ont assuré les chœurs.

Le spectacle célébrait le 50e anniversaire du premier album de Lynyrd Skynyrd (pronounced ‘lĕh-‘nérd ‘skin-‘nérd), sorti en 1973 et qui comporte des succès comme "Free Bird", "Simple Man", "Gimme Three Steps" et "Tuesday’s Gone". C’était aussi l’occasion de se souvenir de Gary Rossington, guitariste et dernier membre du groupe encore en vie, décédé en mars à l’âge de 71 ans. Sa veuve, Dale Krantz-Rossington, a été choriste pour le groupe depuis 1987 et était présente dans le public aux côtés des autres membres actuels, Johnny Van Zant et Rickey Medlock.