Slalom Géant : Mikaela Shiffrin signe sa 79e victoire en Coupe du monde et talonne la légende Lindsey Vonn

Shiffrin (260 points) bondit à la deuxième place au classement du petit globe, revenant à 40 points de Bassino. Gut-Behrami (252 points) est troisième. Au classement général de la Coupe du monde, Shiffrin (775 points) prend le large grâce à ce cinquième succès de la saison. La deuxième, l'Italienne Sofia Goggia (470 points), spécialiste des épreuves de vitesse et absente à Semmering, pointe à plus de 300 points. Viennent ensuite la Slovaque Petra Vlhova (456 points) et la Suissesse Wendy Holdener (400 points), respectivement septième et quinzième mercredi. Gut-Behrami (371 points) est cinquième. Un slalom se tiendra jeudi à Semmering.