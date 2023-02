Slalom de 35m, 6 adversaires piégés : le 'wonderkid' Jamal Musiala a encore frappé (Vidéo)

Les championnats du monde de ski alpin ne commencent que ce lundi mais Jamal Musiala a consolé les fans les plus impatients dimanche en proposant un slalom épatant de 35 mètres entre les maillots des joueurs de Wolfsburg. Un effort individuel magique qui s’ajoute à la liste d’exploits de la pépite bavaroise de 19 ans, inarrêtable depuis le début de saison.

Les statistiques parlent pour lui. Le milieu offensif du Bayern a déjà marqué 10 buts en Bundesliga cette saison, ce qui en fait le 3e meilleur buteur de la Ligue. Ajoutez à cela ses 6 assists en championnat et ses autres faits d’armes en Champions League, en Coupe d’Allemagne et en Supercoupe et on dénombre 14 buts et 9 assists en 26 matches toutes compétitions confondues. En d’autres termes, le wonderkid du Bayern est décisif toutes les 77 minutes.

Sans doute le meilleur joueur allemand du dernier mondial, où il a tenté de tirer ses équipiers vers le haut en multipliant les dribbles chaloupés, Jamal Musiala n’est pas seulement le futur brillant du football germanique, il en est le présent.

Depuis ses débuts au Bayern à 17 ans, ce dribbleur longiligne ne cesse de gravir les échelons… et d’empocher les trophées. Ils sont déjà 9 à son palmarès dont une Champions League, 3 titres de champions d’Allemagne et une Coupe du monde des clubs.

Déjà expérimenté, déjà décisif, déjà dans le cœur des supporters du Bayern, Jamal Musiala a seulement commencé à dévoiler l’étendue de ses qualités. Un talent dont on pourra profiter encore pendant de longues années.