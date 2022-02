"Slack’Time", c’est l’heure de la haute voltige au-dessus du vide

Ils ne sont qu’une petite cinquantaine à faire partie de la fédération belge de slackline. Ces amateurs de sensations fortes ne se contentent plus des parcs et tendent leur ligne dans des lieux atypiques, parfois à une centaine de mètres au-dessus du vide. Parmi ceux-ci, Sami Cooreman, fondateur du groupe " Slack Time ". Cet affamé d’escalade s’est vu privé de sa passion il y a un peu plus de deux ans, après une grosse blessure au bras. C’est comme ça qu’il s’est redirigé vers la slackline, une discipline sportive qui lui a permis de retrouver son équilibre tant sur ses jambes que dans son esprit : " Quand on tend une ligne et qu’on se met à marcher en équilibre, c’est une sensation hors du commun. Je compare souvent ça à une sorte de méditation " nous dit-il.