Skynet a 25 ans et le début de la fin du monde aussi

Dans la saga "Terminator", Skynet a été imaginé par Miles Dyson, ingénieur chez Cyberdyne Systems. Des Dyson, il en existe pas mal dans des sociétés comme Cyberdyne. La plus connue au Pays de l’Oncle Sam se nomme DARPA. Derrière cet acronyme se cache la Defense Advanced Research Projects Agency en VO ou l’Agence pour les projets de recherche avancée de la défense en VF. Cette agence a été créée en 1958 sous la présidence de Dwight Eisenhower. À l’époque, il n’y avait pas en de D comme Défense. Cette agence a surtout été imaginée pour combler le retard technologique américain face aux avancées soviétiques. Des Russes qui avaient déjà envoyé dans l’espace leur Spoutnik alors que les Ricains… rien ! L’agence a tellement bien bossé qu’on lui doit pas mal de révolutions comme, en vrac et dans le désordre : des drones, des vélos hybrides furtifs et autres télescopes de surveillance. Mieux encore, c’est au sein de la DARPA que furent développés internet (en 1973, l’idée originale était de créer un réseau de satellites surpuissant) et la souris (en 1968, l’un de ses ingénieurs proposa une interface dite glissante). Vous me direz, nous sommes loin des T-800 et T-1000 et ce n’est pas demain la veille ? Pas réellement car la DARPA imagine encore des robots. D’accord, des robots chats… mais des robots quand même. Un conseil, méfiez-vous si leurs yeux rouges se mettent à clignoter !