Sky Sports et le Times l’annoncent : Vincent Kompany serait sur la short-list de Chelsea !

Vincent Kompany n’en finit (déjà) plus de faire saliver toute l’Angleterre. Après Tottenham, qu’on avait annoncé intéressé il y a quelques semaines, c’est Chelsea qui aurait coché le nom du Belge sur sa short-list. L’info a l’air sérieuse puisqu’elle émane des médias anglais, BBC, Times et Sky Sports.

En tête de Championship et bientôt champion avec Burnley, Kompany pourrait donc déjà franchir un gros palier dans sa carrière en se liant aux Blues. On n’en est évidemment pas encore là puisque la concurrence sera rude, des "gros" noms comme Julian Nagelsmann et Mauricio Pochettino figurant également sur la shopping-list des Londoniens.

On rappelle que Chelsea navigue en eaux troubles depuis quelques mois. En début de saison, Thomas Tuchel avait été remercié et remplacé par Graham Potter. Mais le passage du manager de Brighton n’a été qu’un gigantesque fiasco, malgré les millions dépensés, et il a donc lui-même été remercié quelques mois plus tard. Enfant du club, Frank Lampard a donc débarqué à la rescousse pour sauver… ce qui pouvait l’être d’ici la fin de saison.

Mais le mandat de Lampard a débuté de façon cataclysmique et ne devrait, sauf improbable retournement de situation, donc pas se prolonger d’ici l’année prochaine. On comprend donc que les Blues cherchent à mettre le grappin sur un coach de renom. Vincent Kompany fait partie des profils qui intéressent la direction. Est-il lui-même intéressé par cette expérience ultra bling-bling au chevet d'un Chelsea en manque criant de résultats ? C’est une autre question.