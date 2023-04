Skunk Anansie : que se cache-t-il derrière les paroles d’un de leurs plus grands hits

Skin, la chanteuse de Skunk Anansie, s’est confiée sur la relation abusive qu’elle a vécue à l’adolescence qui a inspiré la chanson culte du groupe, "Weak".

Elle s’est entretenue avec le leader des Charlatans, Tim Burgess, lors d’un récent épisode de son podcast, Tim’s Listening Party, dans lequel il interroge ses invités sur leurs albums phares. Le sujet portait donc sur le premier album de Skunk Anansie, Paranoid & Sunburnt, sorti en 1995 et dont est extrait "Weak".

Skin a raconté qu’elle avait écrit le titre en une nuit à propos d’une relation qu’elle avait eue huit ans auparavant, à l’âge de 16 ans, avec un homme beaucoup plus âgé qu’elle. Elle a expliqué que ce n’est que des années plus tard qu’elle s’est rendu compte que cette relation était abusive.

"Je sortais avec un homme beaucoup plus âgé que moi, non pas par choix, mais parce que j’étais une jeune chrétienne de 16 ans, calme et vulnérable, et que cet homme avait 29 ans", raconte Skin. "Il me ramenait chez moi [de l’église] et c’est ainsi qu’il a fini par savoir où j’habitais. Il arrivait et disait : 'Je t’emmène dehors'. Il était violent et dominateur, mais je ne me rendais pas compte qu’il s’agissait d’une relation abusive. Je ne savais pas ce qu’était une relation – je pensais que c’était normal."

La chanteuse, dont le vrai nom est Deborah Dyer, a déclaré qu’elle avait mis fin à cette relation lorsqu’elle est entrée à l’université de Middlesborough. "J’y suis allée délibérément, mais il faisait 300 miles pour venir passer le week-end, alors j’ai déménagé", se souvient-elle. "Je n’en ai parlé à personne, j’ai simplement changé de maison et il est sorti de ma vie."

"Mais ce n’est que plus tard, lorsque j’ai travaillé dans un centre d’aide aux victimes de viols et que j’écoutais les conversations des gens, que je me suis rendu compte que c’était ce qui m’était arrivé. Je me souviens m’être assise avec ma nouvelle guitare et avoir pensé à une fois où il m’avait frappée et où il s’était mis à pleurer. Je me souviens avoir pensé 'faible comme je suis, je n’ai pas de larmes pour toi' (Weak as I am, I’ve got no tears for you.')".

Les fans attendent des nouvelles de Skunk Anansie, après avoir découvert les singles "Piggy" et "Can’t Take You Anywhere" l’année dernière.