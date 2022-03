Skunk Anansie dévoile le nouveau single "Can't Take You Anywhere"

Avant "Piggy", le groupe n’avait plus rien sorti depuis le titre "This Means War" en 2020. Skin et son groupe sont donc bel et bien de retour pour célébrer leur 25 ans d'existence, alors que le dernier album Anarchytecture est sorti en 2016.

En juin l’année passée, la chanteuse, de son vrai nom Deborah Ann Dyer, a été faite Membre de l’Ordre de l’Empire Britannique, juste après Rick Wakeman (Yes).

Skin, 53 ans, a en effet déjà une belle carrière derrière elle et a été remerciée pour ses "services rendus à la musique", elle qui a récemment écrit ses mémoires, sorti l’album 25LIVE@25 l’année passée avec un passage par la Belgique pour en faire la promo, et participé, déguisée en canard, à l’émission The Masked Singer.