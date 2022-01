Skunk Anansie de retour avec le single "Piggy"

Comme annoncé dans des posts plutôt énigmatiques un peu plus tôt, Skunk Anansie est de retour avec son premier single en 2022, "Piggy".

Le groupe n’avait plus rien sorti depuis le titre "This Means War" en 2020. Et à propos de cette nouveauté, la chanteuse Skin explique : "S’il y a bien une chose qu’on a apprise ces dernières années, c’est qu’on ne peut dépendre de nos gouvernements pour nous soutenir. Ils semblent incapables de tirer des leçons du passé et incapables d’assurer un avenir décent."

"Cette chanson a été écrite pendant un moment de rage, combiné à une certaine désillusion. Le Brexit, puis une gestion complètement catastrophique du Covid… Comment en sommes-nous arrivés là ?"