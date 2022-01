Skunk Anansie bientôt de retour ?

C’est bien ce qu’il semblerait quand on se penche sur le compte Instagram du groupe.

En effet, la semaine passée, Skunk Anansie a posté quelques extraits d’images assez énigmatiques dans les tons saumon avec également un cochon qui apparaît furtivement à un certain moment. Le tout avec en légende : #NewShit. Ce qui indique que la chanteuse Skin et son groupe seraient bel et bien de retour sous peu, alors que le dernier album Anarchytecture est sorti en 2016.

Skunk Anansie célébrera ses 25 ans lors d’une tournée européenne qui passera par chez nous le 2 avril à la Lotto Arena d’Anvers. L’occasion peut-être d’y découvrir ces nouveautés ?