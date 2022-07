Skullcrusher, délicate promesse de l’indie folk, annonce son premier album

Sur ses deux premiers EP, parus respectivement en 2020 et 2021, Skullcrusher chante la nostalgie et décrit la complexité des souvenirs de l’enfance avec une fragilité presque ravageuse. De ces premiers morceaux, ressort un étrange sentiment de tranquillité dans lequel on aime se réfugier, comme si le monde autour de nous semblait tourner de plus en plus vite. Si les compositions sont simples, la production complexe et parfaitement orchestrée renforce cet effet introspectif. Helen Ballentine nous invite en effet à plonger dans les sons de son enfance sur la côte est des Etats-Unis. Guitares, banjos et autres instruments acoustiques se mêlent alors aux doux sons des cigales, aux bruits de plages du Connecticut et aux grincements de vieilles maisons.