"Skull Island" : King Kong et d’autres monstres terrifiants dans le teaser de la série animée

Le MonsterVerse, cet univers composé de films et séries sur des monstres fictifs célèbres, fait son grand retour. Et cette fois, ce sera sous la forme d'une série d'animation, intitulée "Skull Island", dont le premier teaser vient de sortir.

L'histoire suit un groupe d'explorateurs qui décide de sauver une jeune fille, dénommée Annie, qu'ils ont trouvé en plein milieu de l'océan. Malheureusement pour eux, cet acte va les mener vers la Skull Island (l'Île du Crâne en français), une île peuplée de monstres effrayants et de créatures étranges, parmi lesquelles se trouve King Kong, le dangereux gorille géant.

Dans ce premier teaser, on voit un monstre pieuvre détruire l'hélicoptère des explorateurs, un crabe de sable tenter d'engloutir Charlie (un des explorateurs), la fameuse "Annie" se déplacer avec des lianes et les utiliser pour ligoter Charlie. On peut supposer que Charlie et Annie seront les personnages principaux, vu comment ils sont mis en avant.

Brian Duffield a créé la série. Ce réalisateur est réputé pour ses longs-métrages horrifiques, qui se basent souvent sur des monstres. On lui doit le récent "Crazy Bear", "Love and Monsters", "Underwater" ou le film d'horreur "Babysitter". Concernant le doublage de la série, on retrouve Nicolas Cantu (Gumball) et Mae Whitman ("Scott Pilgrim", "Le Monde de Charlie") en VO. On ne connaît pas encore celles et ceux qui doubleront les voix en français.

Elle sera diffusée sur une plateforme de streaming célèbre le 22 juin, selon Première.