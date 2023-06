Skriniar, Tielemans, Messi : l’incroyable "onze" des joueurs libres cet été

On aurait pu jouer la facilité et partir sur le trio du Real Madrid Dani Ceballos, Luka Modric et Toni Kroos, mais, comme ils sont pressentis pour rester chez les Merengue, nous avons préféré miser sur d’autres milieux de terrain.

En fin de contrat à Leicester, Youri Tielemans intéresse de nombreux clubs de Premier League malgré sa saison plus que moyenne du côté des Foxes. Pour l’entourer, deux milieux polyvalents avec Adrien Rabiot, suivi par le Bayern, le PSG ou encore United, et Ilkay Gundogan. Le dernier cité est à 32 ans dans la forme dans sa vie et fait partie des priorités de Pep Guardiola, qui veut absolument conserver l’Allemand à Manchester City. Le Barça garde, lui, un oeil très attentif sur le dossier.

Pour les moins frileux, on pourrait enlever l’un des trois joueurs cités ci-dessus pour ajouter un élément plus offensif avec Daichi Kamada, l’ex-Trudonnaire qui s’est rapidement imposé comme un titulaire indéboulonnable à Francfort.

Autres milieux de terrain libres en juin 2023 : Houssem Aouar, Naby Keïta, N’Golo Kanté, Sergio Busquets ou encore Konrad Laimer.