Skrillex : deux nouveaux albums suffisent à résumer l’artiste ?

Résumer la carrière ou l’univers d’un artiste à un album ce n’est jamais évident, on parle souvent d’évolution, de tournant mais à la question "cet album résume entièrement l’artiste ?" la réponse est bien souvent non. Ici avec "Quest For Fire", pour Skrillex on approche grandement le oui tant il est complet mais quand on y a ajoute "Don’t Get Too Close" sorti par surprise le lendemain, on trouve vraiment toutes les facettes de l’artiste. Il ne manque peut-être qu’un nouvel album de "From First To Last", son groupe de post-hardcore pour boucler la boucle… Quoiqu’on peut quand même entendre Sonny Moore de son vrai nom pousser un peu la voix sur "Quest For Fire".

Ça y est, depuis "Recess" en 2014, les fans de bass music l’attendait, le deuxième album studio de Skrillex est sorti ce 17 février. Mais comme si l’œuvre n’était pas complète, le 18 février l’artiste lâche par surprise son deuxième album de l’année "Don’t Get Too Close" qui montre son côté plus pop en tant que producteur pour de nombreux artistes. C’est lors d’une petite fête accompagné de ses amis Fred Again.. et Four Tet dans un Madison Square Garden de New-York sold-out en 3 minutes que Skrillex a annoncé cette surprise. En effet, comme à Londres il y a quelques semaines, les 3 artistes se sont lancés dans des b2b improvisé dans la ville, dont un qui a rempli Time Square en pleine après-midi autour d’un bus scolaire, la hype autour de ces trois artistes n’en finit pas de grandir.