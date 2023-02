Skjelmose remporte la 4e étape de l’Étoile de Bessèges au sommet du Mont Bouquet, De Lie impressionne encore

Mattias Skjelmose fait coup double ! Le coureur de la Trek-Segafredo a remporté ce samedi la quatrième et avant-dernière étape de l’Étoile de Bessèges au sommet du Mont Bouquet. Il a pris le meilleur sur Neilson Powless au terme d’un magnifique duel. Le Français Pierre Latour complète le podium. S’il cède son maillot de leader au Danois au terme de cette étape, Arnaud De Lie s’est encore montré monstrueux, arrachant une belle 8e place.

De Lie l’a dit lui-même à l’issue de sa victoire lors de la 3e étape vendredi : "La meilleure défense, c’est l’attaque !". Rapidement, un groupe d’une quinzaine de coureurs s’est détaché et a pris une minute d’avance sur le peloton. Un groupe dont fait partie Arnaud De Lie, leader et toujours aussi impressionnant depuis le début de la course. À ses côtés, on retrouve quatre autres Belges : Bren Van Moer, Greg Van Avermaet, Dries Van Gestel et Sep Vanmarcke.

Étonnamment, dans la montée finale du Mont Bouquet (4,6 km à 9%), le sprinteur de la formation Lotto Dstny est le dernier belge à tenir tête aux autres… grimpeurs. Il est néanmoins contraint de laisser filer Powless, Latour, Sivakov et Skjelmose à 3 kilomètres de l’arrivée.

Le Taureau de Lescheret arrive finalement avec 1 minute et 34 secondes de retard sur le Danois, lui cédant au passage le maillot de leader.

Dimanche, la dernière étape est un contre-la-montre individuel de 10,7 km qui s’achève par une montée de 2,8 km (5,6%). On connaîtra alors le successeur au palmarès du Français Benjamin Thomas (Cofidis).