Skjelmose, leader d’un Tour de Suisse peiné par la disparition de Mader : "Je veux juste rentrer à la maison et dormir"

Vives émotions sur les routes du Tour de Suisse ce vendredi. Alors qu’il luttait pour rester en vie depuis sa terrible chute d’hier, Gino Mader est décédé ce matin. De quoi neutraliser l’étape. Fatalement, les mines étaient basses et les casques pointaient tous vers le bitume lors de la trentaine de kilomètres parcourus.

Évidemment les mots pour décrire la peine ressentie manquaient dans le peloton. À commencer par le leader de la course, Mattias Skjelmose. "Je suis triste, c’était bizarre d’être sur le vélo aujourd’hui. Cela m’a touché profondément de voir uniquement 6 coureurs de chez Bahrain-Victorious passer la ligne ensemble. C’est quelque chose qui m’a poussé aux limites de l’émotionnel, lâchait le leader de l’équipe Trek-Segafredo avant d’évoquer la suite de la course. C’était le plus correct de neutraliser l’étape aujourd’hui. Je ne sais pas ce qu’il va se passer les prochains jours mais j’ai du mal à savoir comment je sentirai. Là maintenant, je veux juste rentrer et dormir."

Des paroles qui en disent long sur le poids émotionnel de ce Tour de Suisse.