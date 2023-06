"Skinstreaming" : la beauté renoue avec une routine plus minimaliste.

Le "skinstreaming" peut s'adapter aux exigences de chacun. A en croire les nombreuses vidéos publiées sur TikTok, certains optent pour quelques ingrédients spécifiques quand d'autres se concentrent sur des soins ciblés en fonction des besoins de leur peau. D'autres encore adoptent le réflexe des produits multifonctions.

Et si l'on se réfère aux réactions des principaux intéressés, cette nouvelle approche offrirait un gain de temps et d'argent et serait aussi plus écologique, sans compter ses bienfaits sur le risque d'irritations lié à la multiplication des produits appliqués sur la peau.