Skin positive : l'anti-filtres qui accepte le corps comme il est.

Depuis plusieurs mois, les voix s'élèvent sur les réseaux sociaux pour dénoncer la dictature de l'apparence induite par les filtres, et s'afficher au naturel.

Une démarche suivie par de nombreuses célébrités, dont Alicia Keys ou Ashley Tisdale, et adoptée par une foule d'utilisateurs. Mais plus que cela, nombreux sont les comptes Instagram qui pointent aujourd'hui du doigt ces filtres trompeurs, démasquant celles et ceux qui y ont régulièrement recours ou dévoilant les coulisses d'une photo "parfaite".