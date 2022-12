Le film est ponctué de nombreuses scènes de films mythiques (et parfois aussi, bien dépravées !) et d’un grand nombre d’intervenants: des spécialistes, des acteur.trice.s : Shannon Elizabeth (American Pie, Scary Movie), Pam Grier (Jackie Brown), Malcolm McDowell (Orange mécanique), Sean Young (Blade Runner, Dune)…et des réalisateurs : Peter Bogdanovich (The Last Picture Show), Kevin Smith (Zack et Miri font un porno) et Amy Heckerling (Fast Times at Ridgemont High). Chacun.e nous éclaire sur les façons de procéder, la différence entre l’exploitation et la célébration des corps nus… Et le documentaire est particulièrement intéressant du point de vue du sexisme. Les témoignages des actrices sont édifiants et montrent bien l’évolution des préjugés jusqu’à une représentation plus égalitaire des sexes dans les films aujourd’hui. À l’arrivée, on n’a pas vu passer les 127 minutes et on parie que même les connaisseurs en apprendront dans ce documentaire truffé d’anecdotes.

"Skin : Histoire de la nudité à Hollywood", c’est ce lundi 19 décembre à 20h35 sur La Trois, et en replay sur Auvio.