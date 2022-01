Skillz t'emmène découvrir le monde de la fripe

Les friperies sont de plus en plus nombreuses à ouvrir un peu partout. Félé Flingue et l'équipe de Skillz sont allés chiner chez ceux font le monde de la fripe à Bruxelles.

Elles poussent comme des champignons dans le centre-ville de Bruxelles : les friperies font désormais clairement partie de l'offre quand on parle de magasins de textiles. Félé Flingue s'est donc posé la question : nouvelle mode ou réel business rentable ?

Mais au fait, c'est quoi exactement une friperie ? "C'est un magasin dans lequel on vent des vêtements de seconde main, explique Margaux qui a en a ouvert une récemment à Bruxelles. Mais la spécificité, c'est que ce ne sont pas des vêtements qui datent des dix dernières années, ce sont vraiment des vêtements des années 70, 80, jusqu'aux années 2000". C'est donc cet aspect vintage qui fait la spécificité de la fripe par rapport aux magasins de seconde main classiques.

Ethique et rareté

Certaines friperies vendent leurs vêtements à la pièce, d'autres ont opté pour un système de payement au poids. C'est le cas dans la friperie de Margot qui ne se voyait pas ouvrir un magasin de vêtements classique. "L'industrie textile est la deuxième plus polluante de la planète, rappelle-t-elle. Et on se rend compte aussi des conditions de travail atroces des marques de fast fashion, et il y a énormément de surconsommation aussi".

Mais au-delà de l'aspect éthique et environnemental, il y a aussi l'intérêt pour les pièces uniques et rares, que personne d'autre ne porte. "La fast fashion, c'est toujours la même chose, les gens s'habillent de la même façon, déplore Leni, gérant d'un friperie. Mais d'autres ont envie de se démarquer, trouver leur pépite autre part que dans un magasin neuf, donc du coup la seconde main". Et enfin au niveau du prix, de manière générale, c'est quand même plus intéressant de s'habiller en friperie que dans un magasin de neuf.

Tu en savoir plus sur le monde de la fripe ? Check ton dernier épisode de Skillz juste ci-dessous !