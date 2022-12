Skier pendant Noël sera-t-il bientôt un lointain souvenir ?

Vous l'avez peut-être remarqué si vous avez pris l'habitude de partir skier pendant les vacances de Noël : les stations enneigées se font de plus en plus rares à cette période de l'année. Une conséquence du dérèglement climatique, que certaines stations essaient de contrer à coups de canons à neige. Une technique de plus en plus décriée, également connue sous le nom de "neige de culture".

Outre les problèmes majeurs de consommation d'eau et d'énergie que représente la production de neige artificielle, rien ne garantit que cette méthode puisse suffire si les émissions de gaz à effet de serre se poursuivent, comme le démontre une récente étude réalisée en Suisse. Des chercheurs de l'université de Bâle ont calculé dans quelle mesure la production de neige artificielle permettrait de conserver des pistes blanches à Andermatt-Sedrun-Disentis, vaste domaine skiable situé à 180 km de Berne.