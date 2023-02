Ski : face au changement climatique, les stations de moyenne altitude se préparent à la transition

Cet hiver 2022-2023, la neige a tardé à tomber dans les massifs montagneux d’Europe, de nombreuses stations de ski ont ouvert la saison avec seulement quelques pistes recouvertes d’une neige de culture dans un décor bien vert au grand désespoir des exploitants. Une situation qui se répète de plus en plus souvent puisque, année après année, nous devons faire face à des hivers de plus en plus doux et/ou à des périodes de sécheresse (et donc à des chutes de neige plus faibles et plus rares). Les premières stations touchées sont bien entendu celles de moyenne altitude comme dans le Jura où les stations de ski se préparent et anticipent la disparition de la neige.