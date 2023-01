Ski-alpinisme : "Week-end de folie" pour le Belge Maximilien Drion, qui décroche deux podiums en Coupe du monde

Maximilien Drion a vécu un week-end rêvé à Andorre pour la première manche de Coupe du monde de ski-alpinisme (également appelé ski-randonnée) de la saison ! Il a tout simplement décroché deux podiums en deux jours. Troisième de la course individuelle dans des conditions compliquées samedi, il a encore fait mieux ce dimanche en terminant deuxième de la course verticale.

Le Belge était sur un petit nuage : "Je viens de réaliser un week-end de folie en décrochant deux podiums en Coupe du monde. Samedi la course individuelle avait lieu sous une tempête de folie, des vents à plus de 70 km/h, de la neige, du froid, un ressenti de -20, -25 degrés. C’était mon premier podium en individuel et ça m’a rendu dingue et ça m’a donné des ailes pour la course de dimanche. On a eu une course verticale raccourcie à cause du vent, des rafales à plus de 100 km/h étaient annoncées mais finalement les conditions n’étaient pas trop mauvaises. Je suis parti dans le peloton de tête et j’ai réussi à m’accrocher jusqu’au bout. Ma saison commence de façon excellente."

Le Belge, installé en Suisse depuis quelque temps, lance en effet sa saison de la meilleure des manières !

Rappelons que le ski-alpinisme deviendra une discipline olympique dès 2026.