Ski alpin : Shiffrin gagne à Saint-Moritz et se rapproche encore de Vonn

À cinq victoires de la légende. L’Américaine Mikaela Shiffrin, vedette du ski alpin, a remporté sa 77e victoire en Coupe du monde dans le super-G de Saint-Moritz (Suisse) dimanche, se rapprochant du record établi par sa compatriote Lindsey Vonn (82).

Trois ans après la retraite de Vonn, dominante dans les épreuves de vitesse (descente, super-G) c’est une autre Américaine, spécialiste des épreuves techniques (slalom, géant), qui pourrait s’emparer de la marque de référence.

C’est d’ailleurs dans une ancienne discipline de prédilection de Vonn que Shiffrin a fait un pas de plus dans l’histoire du ski alpin. Championne olympique en géant (2018) et en slalom (2014), la skieuse de 27 ans a renoué avec le succès en super-G, deux ans après sa dernière victoire dans la discipline, confirmant sa grande polyvalence.

Il s’agit déjà de sa troisième de la saison après les deux slaloms de Levi (Finlande).

Si elle égale ou dépasse le record de Vonn, Shiffrin pourra s’attaquer à une autre marque de référence : les 86 victoires en Coupe du monde du Suédois Ingemar Stenmark.

Dans les Alpes suisses, la skieuse du Colorado a devancé de douze centièmes de seconde l’Italienne Elena Curtoni, victorieuse de la première descente vendredi sur la piste suisse, et de quarante centièmes Miradoli, qui monte pour la troisième fois sur un podium de Coupe du monde.

L’Américaine effectuait ce week-end à Saint-Moritz son retour dans des épreuves de vitesse, et rechaussait les skis de descente, qu’elle n’avait pas enfilés de tout l’été.

"Ça faisait pas mal de temps que je n’avais pas remis les skis de descente, en avril, mais quel plaisir de les retrouver aujourd’hui", avait posté l’Américaine sur ses réseaux mercredi, expliquant avoir "hâte d’être à la course".

"Me persuader que je peux le faire"

Sa performance samedi dans la descente était déjà encourageante. Elle avait terminé quatrième, à l’issue d’une course dominée par l’Italienne Sofia Goggia, cinquième dans le super-G.

Dimanche, après une bonne première partie de course, Shiffrin a bâti son succès dans la deuxième moitié du parcours, après s’être élancée en septième position.

Curtoni et la Romane Miradoli lui ont ensuite repris du temps dans le deuxième secteur (sur 4 au total), mais n’ont pu égaler sa performance dans la seconde partie du parcours.

"Ce que j’ai appris en super-G au cours des années, c’est qu’on est souvent à la limite, et parfois on rate une porte, a-t-elle expliqué après la course. J’ai essayé d’être très forte sur les skis. Le plus dur en super-G, c’est de me persuader que je peux le faire."

Curtoni conclut toutefois son superbe week-end de belle manière, après une victoire avant que le brouillard ne tombe sur la piste suisse vendredi. Victorieuse de sa seule course de Coupe du monde dans le super-G de Lenzerheide en mars dernier, Miradoli confirme ses belles dispositions dans les Alpes suisses.

Tenante du titre du gros globe de cristal, Shiffrin mène encore le classement général de la Coupe du monde cette saison (575 points) devant Goggia (470) et la Suissesse Wendy Holdener (376). Sauf blessure, elle sera encore favorite aux Championnats du monde de ski alpin à Courchevel-Méribel (5-19 février 2023).

Elle aura encore l’occasion d’accroître son avance dans neuf jours à Semmering (Autriche), où se tiendront deux géants -- dont celui de Sölden, reprogrammé à cause de mauvaises conditions climatiques -- et un slalom (27-29 décembre).