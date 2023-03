Ski alpin : Mikaela Shiffrin signe un historique 87e succès et s'empare seule du record de victoires en Coupe du monde

Course après course, l'Américaine, qui va fêter ses 28 ans lundi, continue d'écrire l'histoire de son sport. Après avoir dominé le géant vendredi, elle a écrasé le slalom et décroché, déjà, une 13e victoire cet hiver en Coupe du monde.

C'est "vraiment impressionnante, fantastique", a rendu hommage la légende suédoise du ski alpin Ingemar Stenmark auprès de l'AFP samedi. "C'est super pour elle. D'autant plus parce qu'elle a battu le record à Are (Suède), où elle a remporté sa première victoire en Coupe du monde", a ajouté Stenmark, joint au téléphone et dont la marque de 86 victoires aura tenu durant 34 ans.

Shiffrin est déjà assurée de remporter le classement général pour la cinquième fois avant les finales disputées la semaine prochaine à Soldeu, en Andorre. Au passage, elle est également assurée de soulever les petits globes du géant et du slalom.

L'Américaine a aussi franchi samedi la barre des 2.000 points au classement de la saison. Avec 2.028 points, et potentiellement quatre courses à disputer, elle aurait besoin d'un improbable carton plein pour battre les 2.414 points de la Slovène Tina Maze, réussis en 2013. Mais avec elle, rien n'est impossible...