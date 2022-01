Après trois podiums, Dave Ryding a signé la première victoire de sa carrière en Coupe du monde de ski alpin. Il a choisi le prestigieux cadre de Kitzbühel pour réaliser son exploit et est devenu le premier skieur britannique à s’imposer à ce niveau. Une consécration à 35 ans.



Notre compatriote Armand Marchant, auteur d’une grosse faute en première manche, n’a pas réussi à se hisser dans le Top 30.



Rocket Ryding a devancé les Norvégiens Lucas Braathen, vainqueur à Wengen après une remontée phénoménale, et Henrik Kristofersen à l’issue des deux manches. Sixième du premier acte, le Britannique a fait la différence lors du deuxième passage.



L’Italien Alex Vinatzer, plus rapide du premier tracé, a dû se contenter de la 18e place. Le deuxième passage a fait des dégâts avec 11 abandons sur 30 dont Pinturault, Foss-Solevaag ou Zenhaeusern, tous membres du top 7 mondial.