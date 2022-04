Skeepit : l’application pour attendre virtuellement votre tour au resto

Situé dans le quartier du Sablon à Bruxelles, le restaurant Crème n’accepte pas les réservations. La raison principale d’un tel choix est d’éviter le phénomène du " no-show ", ces clients qui ne se présentent pas à leur réservation. Alors avant l’application Skeepit, la file d’attente était longue pour venir bruncher dans l’établissement les week-ends. En moyenne, entre 20 et 25 personnes patientaient devant la porte.

Chloé Sengier, la co-fondatrice du restaurant Crème, se souvient " Comme les gens voulaient vraiment bruncher, ils voulaient faire la file. Donc, on avait une personne qui était vraiment en full time chez nous (à temps plein, NDRL), qui faisait toute la journée la liste. Mais c’est quand même une personne en plus qu’on utilisait juste pour faire ça : pour prendre des noms et des prénoms, combien de personnes vous êtes, numéro de téléphone etc. Et pareil, c’est compliqué de leur dire : " Allez faire un tour, on vous appelle ". "Ça prend du temps. Donc c’est vrai qu’on leur demandait de rester là." Outre la frustration des clients à devoir gérer, c’était aussi une employée en moins à faire le service en salle.