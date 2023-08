Skateboard : le sport de rue devenu discipline olympique

Autre tendance : les filles sont de plus en plus nombreuses à s’approprier la discipline. Aura Bredart est montée sur une planche à roulettes pour la première fois à l’âge de 7 ans : "A l’époque, j’avais vraiment l’impression d’être la seule fille", précise la skateuse de haut niveau âgée de 32 ans. "Mais ça bouge ! Ces dernières années, on voit de plus en plus de filles en compétition", se réjouit-elle.

Avant, on était considérés comme des bad boys qui traînaient dans les rues. Aujourd’hui, le skate est considéré comme un sport à part entière.