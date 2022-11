"Skate Kitchen" : plongée dans le quotidien d'une bande de skateuses

Le skateboard dispose d’un fort pouvoir cinématographique, notamment dans la façon dont la caméra doit appréhender son mouvement ou la transition générationnelle symbolisée par l’objet. On peut penser à des exemples comme “Les seigneurs de Dogtown” de Catherine Hardwick ou plus récemment le très bon “Mid 90s” de Jonah Hill. À ces titres, on peut ajouter ce “Skate Kitchen”, film indépendant réalisé par Crystal Moselle et diffusé le 13 novembre sur Tipik. On y suit Camille, une adolescente new-yorkaise introvertie qui intègre un groupe de skateuses intitulé “Skate Kitchen”. Sa relation avec ses nouvelles amies et un jeune skateur va changer profondément la jeune femme ainsi que ses relations avec sa mère.