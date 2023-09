Six victoires en six matches, le Portugal de Martinez poursuit son sans-faute face au Luxembourg (9-0)

Le Portugal s’est montré impitoyable face au Luxembourg, corrigé 9-0 dans le groupe J des qualifications à l’Euro 2024 de football, lundi, à Faro.

La Seleçao, dirigée par l’ancien sélectionneur des Diables Rouges Roberto Martinez, menait déjà 4-0 à la pause après les buts de Gonçalo Inacio (12e, 45e+4) et Gonçalo Ramos (18e, 34e).

En seconde période, le gardien de l’Union Saint-Gilloise Anthony Moris devait encore se retourner après les buts de Diogo Jota (57e, 77e), Ricardo Horta (67e), Bruno Fernandes (83e) et Joao Felix (88e).

Le Portugal signe un sixième succès en autant de rencontres et domine ce groupe avec 18 points. La Slovaquie suit avec 13 unités après sa victoire 3-0 sur le Liechtenstein, dernier du groupe avec 0 point. Les Slovaques ont marqué leurs trois buts dans les six premières minutes de jeu. Le Luxembourg est troisième avec 10 points. L’Islande s’est jouée de la Bosnie-Herzégovine 1-0. Ces deux équipes comptent 6 points.

Dans le groupe D, la Croatie s’est imposée 0-1 en Arménie grâce à un but d’Andrej Kramaric (13e). Les demi-finalistes du dernier Mondial reviennent, avec 10 points, à la hauteur de la Turquie, qui a joué un match de plus et n’était pas impliquée par les matchs du jour. Le pays de Galles s’est imposé 0-2 en Lettonie. Les Gallois et les Arméniens suivent le duo de tête avec 7 unités. La Lettonie reste bloquée à 0.