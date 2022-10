Six victoires en sept matchs : la statistique qui rappelle de bons souvenirs au Standard

Le Standard de Liège est en grande forme ces dernières semaines. En atteste notamment leur éclatante victoire à domicile face à l’Antwerp ce week-end. Une capacité à enchaîner les succès qui a permis aux Liégeois de revenir victorieux à six reprises lors de leurs sept dernières sorties en championnat. Pour trouver trace d’une telle série il faut remonter à la saison 2013-2014.

Le Standard, entraîné à l’époque par Guy Luzon, avait démarré son championnat par neuf victoires avant de réaliser une nouvelle série de six succès plus tard dans la saison. Les Rouches avaient d’ailleurs terminé en première position de la phase classique.

Au sein du groupe liégeois, on retrouvait plusieurs noms toujours bien connus en bord de Meuse aujourd’hui. Eiji Kawashiwa occupait le poste de gardien de but et pouvait compter sur un binôme Jelle Van Damme - Laurent Ciman pour diriger sa défense. Un cran plus haut, William Vainqueur évoluait au cœur du jeu avec notamment Julien De Sart. Enfin le Standard possédait plusieurs éléments offensifs capables de changer la tournure d’un match. À commencer par un certain Michy Batshuayi, redoutable dans son association avec Imoh Ezekiel. Un duo souvent alimenté par Paul-José Mpoku. Igor De Camargo jouant quant à lui le rôle de joker de luxe.

Reste maintenant à voir si Dragus et consorts parviendront à marcher dans les traces de leurs aînés pour aller décrocher la première place de la phase classique du championnat.