Six victoires belges sur le Tour de France, du jamais vu depuis près de 40 ans !

Avec six victoires d'étapes, la Belgique est, devant le Danemark (4) et la Slovénie (3), le pays qui a le plus souvent levé les bras au ciel lors du Tour de France 2022, qui s'est achevé dimanche sur les Champs-Élysées à Paris par une victoire de Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck).

Wout van Aert (Jumbo Visma), qui a porté le maillot jaune pendant quatre jours et qui quitte la capitale française avec le maillot vert, s'est adjugé la quatrième étape à Calais, la huitième étape à Lausanne, et enfin le contre-la-montre de Rocamadour (vingtième étape) samedi.

Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl) était devenu le premier maillot jaune du Tour en remportant le chrono de Copenhague, tandis que Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a triomphé dans la quinzième étape à Carcassonne et la dernière sur la prestigieuse avenue des Champs-Élysées à Paris.

Avant cette année, il fallait remonter à 1985 pour trouver trace de six victoires d'étapes belges sur la Grande Boucle. Cette année-là, le cyclisme belge avait été à la fête grâce à Rudy Matthijs (trois étapes dont la dernière), Eric Vanderaerden (2) et Ludwig Wijnants (1). Eric Vanderaerden avait en outre passé trois jours en jaune lors de ce Tour 1985 remporté par Bernard Hinault.

Le record belge semble aujourd'hui inaccessible : quinze succès lors de l'édition 1927. En 1972 et 1974, les coureurs belges s'étaient partagé quatorze étapes, Eddy Merckx en remportant à lui seul respectivement six et huit.